الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى محمود لـ "الشاهد": البلد كان محتلًا خلال فترة حكم الإخوان

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، توليت وزارة التنمية الإدارية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لافتًا إلى أن وزارة الدكتور حازم الببلاوي عملت في ظروف مستحيلة. 

وأضاف الدكتور هاني محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "البلد كان محتلًا خلال فترة حكم الإخوان، وكان أمامنا تحديات عديدة في الحكومة". 

وأوضح أن المشير عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت، كان وزير الدفاع، وأصبح نائب رئيس وزراء، لافتًا إلى أن وجوده في هذه الوزارة كان في غاية الأهمية، حيث أحدث حالة توازن غير طبيعي، معقبًا: " الحق يُقال بأنه لم يكن يفرض أي رأي، لكنه كان يقول رأيه كأي شخص فينا، وكان القرار في النهاية يتم اتخاذه بالإجماع".

تفاصيل برنامج الشاهد 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

 

الدكتور هاني محمود برنامج الشاهد الإخوان حكومة حازم الببلاوي حكومة الإخوان

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