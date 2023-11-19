هانى محمود لـ"الشاهد": حضور مؤتمرات الإخوان كان بكارنية "الحرية والعدالة"

أكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقا، ووزير الاتصالات الأسبق، أنه رفض الاستمرار في الحكومة وقدم استقالته لهشام قنديل.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،:" أخبرت هشام قنديل بأن 100 يوم غير كافية لإنهاء المشكلات، باتريسون السفيرة الامريكية السابقة بمصر سألتني عن استقالتي وقالت "السلفيين هم البديل".

وأضاف:" قعدت من يناير حتي يوم 14 يونيو صامت بدون أي تصريح إعلامي، وكل المذيعيين طلبوا مني الظهور في البرامج الحوارية، ولكني رفضت، وحتي احد المذيعيين عرض علي مبلغ مالي كبير للظهور ولكن رفضت، وغضبت من الموقف، وعندما حدث اجتماع نصره سوريا في الصالة المغطاع لاستاد القاهرة، وكان الحضور بكارنية حزب الحرية والعدالة فقط، وظهر ذلك في احتفالات نصر اكتوبر عندما كنت وزيرًا، وكانت في الاستاد، وخرج مرسي بالسيارة المكشوفة وكان الدعوة موجهه لقتلة الرئيس السادات، وكان هذا الموقف ضربة قاضية للجميع، وكان من الوعود في هذه الفترة النظافة والمرور وغيره سيتم تنفيذهم في اول 100 يوم للرئيس مرسي، ووزع علينا هشام قنديل دور كل وزارة لتنفيذ هذه الخطة، فقولت له ان 100 يوم غير كافي لحل هذه المشاكل لأن مصر بها 100 مليون مواطن، وبالطبع لم يحدث أي شئ في الـ100 يوم الاولي لمرسي، وخرج مرسي في هذا مؤتمر نصر اكتوبر ويعرض نسبة تحقيق هذه الوعود ووضع أرقام كاذبة وليس لها علاقة بالواقع".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.