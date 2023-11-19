الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 23 مواطنا فى حوادث على الطرق والمحاور

اسعاف
اسعاف

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية نزيف على الأسفلت في جميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية عدة حوادث أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

 

رجال الإدارة العامة للمرور كان لها دور هام في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، من خلال استدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

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نزيف الأسفلت.. مصرع مواطن ونجاة 36 مواطنًا من الموت في حوادث سير

إصابة 4 مواطنين في الصف

أصيب 4 مواطنين بسبب حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

إصابة 5 أشخاص على الصحراوي الغربي

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

مصرع شخص وإصابة 13 أخرين على صحراوي الإسكندرية

لقي مواطن مصرعه وأُصيب 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

الطرق والمحاور الرئيسية نزيف على الأسفلت رجال الإدارة العامة للمرور إصابة 4 مواطنين في الصف إصابة 5 أشخاص على الصحراوي الغربي مصرع شخص وإصابة 13 أخرين على صحراوي الإسكندرية

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