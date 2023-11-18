محمود الخرابشة لـ"القاهرة الإخبارية": تهجير الفلسطينيين لأى دولة هو إعلان حرب

أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن بنيامين نتنياهو تحدى مجلس الأمن وقراراته، وهذا ما نشاهده من قصف عشوائي ضد الأطفال والنساء.

وأضاف وزير الدولة الأردني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهداف الكيان الصهيوني، هي إبادة شعب، وهذا ما يصرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في كل مؤتمراته.

وأشار الخرابشة، إلى أنه لا بد أن يكون ضغط جماعي ليس على إسرائيل فقط، بل والدول الداعمة لإسرائيل، حتى نجد انفراجة للشعب الفلسطيني، ونشر السلام في المنطقة.

ونوه وزير الدولة الأردني الأسبق، بأن موقف الشعب الأردني واضح وهو رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وهو موقف مصر أيضًا، وهذا موقف قيادة وشعب، مضيفًا أن تهجير الفلسطينيين لأي دولة هو إعلان حرب.