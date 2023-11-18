الهجرة: هذا الوقت حاسم وتاريخي وتحتاج مصر لانتخاب قيادة سياسية حكيمة

كشفت السفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن زيارتها الحالية للسعودية، تأتى ضمن جولة خارجية لتشجيع أهلنا من المصريين فى الخارج للحشد والنزول في الانتخابات، ليكونوا فى أوائل الصفوف لانتخاب قيادة سياسية فى مستقبل مصر.

وأضافت أنها وزعت فيديوهات على كل الجاليات حول العالم، توضح لهم الأوراق الثبوتية التى يجب أن تكون معهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، موضحة أن التصويت سيكون فى 138 دولة بـ 138 لجنة بالسفارات والقنصليات فى هذه الدولة.

وأوضحت تحدثنا مع المصريين فى الخارج فى مصلحة الدولة وأنه كيف تقف مصر فى مفترق الطرق واننا نحتاج لاختيار قيادتنا بأنفسنا وأن نقف فى أوائل الصفوف لنؤكد حرص المصريين على أن يكونوا جزء من مستقبل بلدهم.

ولفتت إلى أن هذا الوقت الذى تحتاج مصر لنا فيه ونقول رأينا بصراحة وانتخاب القيادة السياسية الحكيمة فى وقت حاسم وتاريخي من عمر الشعوب حتى لا نندم بعد ذلك، وسنقيم غرفة عمليات بوزارة الهجرة وسنكون مع كل بعثة وسفارة للإطمئنان على الجميع.