الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: نادٍ إكوادوري يقترب من التعاقد مع أوسوريو خلال الفترة المقبلة

أوسوريو
أوسوريو

أفادت تقارير صحفية، بأن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتبط اسمه بتولي تدريب فريق إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

وكان الزمالك قد أقال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه عقب الهزيمة أمام زد بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة دوري نايل هذا الموسم.

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صحيفة إكوادورية: أوسوريو مرشح لتدريب إنديبندينتي ديل فايي

وذكرت صحيفة "ecuavisa" الإكوادورية، أن أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات مرشحًا بقوة لتولي تدريب فريق إنديبندينتي ديل فايي خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الإكوادوري قد توج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه كما صعد لنهائي الدوري في الموسم الحالي.

ورحل أوسوريو عن الزمالك بعد 7 أشهر قاد فيها الفريق، وتمكن من تحقيق الفوز في 13 لقاء من أصل 25 مباراة وخسر 6 لقاءات وتعادل في مثلها.

وتولى معتمد جمال، تدريب الفريق في الوقت الحالي بشكل مؤقت بعد رحيل أوسوريو.

وتمكن معتمد جمال من قيادة الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في مستهل مشواره بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

أوسوريو الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري معتمد جمال

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