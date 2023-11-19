الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق الأزمات بـ"مياه مطروح" يرفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

تعرضت مدينة مرسى مطروح إلى أمطار متوسطة وخفيفة على أرجاء المدينة، وعلى الفور أصدر الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تعليمات إلى فريق الأزمات والطوارئ بسرعة التوجه إلى إمكان تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالشوارع والمناطق الحيوية لإزالة تراكمات المياه.

خطة تكتيكية لاحتواء هذه النواة والتقلبات المناخية
وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه تمت الاستعدادات للتغيرات المناخية وحالات النواة التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، وتم وضع الخطة التكتيكية لاحتواء هذه النواة والتقلبات المناخية مسبقا من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن وتوفير المعدات والفرق المطلوبة لسحب مياه الأمطار بالقرب من هذه المناطق.

وفي السياق ذاته، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة والسواحل الشمالية الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين
مياة مطروح رئيس مياة مطروح إزالة تراكمات المياه تجمعات مياه الأمطار مطروح

مواد متعلقة

تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية فى مطروح غدًا

سقوط أمطار رعدية غزيرة على مدينة مرسى مطروح

"صحة مطروح" تشارك باجتماعات متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإيدز

ضبط ومصادرة معدات إنشاء مباني مخالفة في مرسى مطروح

ميناء جرجوب البحرى.. أحد المشروعات القومية الكبرى على أرض مطروح (إنفوجراف)

يوفر 30 ألف فرصة عمل.. ميناء جرجوب يضاعف خدمات التجارة بين مصر وأوروبا

يسع 1200 مصل.. محافظ مطروح يفتتح مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 2

"زراعة مطروح" تناقش آلية اختيار الحقول الإرشادية للشعير

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث "الوزراء": أزمة الدولار عابرة وهذا هدف تغيير رئيس "حماية المستهلك"

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

صندوق تحيا مصر: القافلة الإغاثية بها كل ما يحتاجه أهل غزة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة