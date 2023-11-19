فريق الأزمات بـ"مياه مطروح" يرفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

تعرضت مدينة مرسى مطروح إلى أمطار متوسطة وخفيفة على أرجاء المدينة، وعلى الفور أصدر الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تعليمات إلى فريق الأزمات والطوارئ بسرعة التوجه إلى إمكان تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالشوارع والمناطق الحيوية لإزالة تراكمات المياه.

خطة تكتيكية لاحتواء هذه النواة والتقلبات المناخية

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه تمت الاستعدادات للتغيرات المناخية وحالات النواة التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، وتم وضع الخطة التكتيكية لاحتواء هذه النواة والتقلبات المناخية مسبقا من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن وتوفير المعدات والفرق المطلوبة لسحب مياه الأمطار بالقرب من هذه المناطق.

وفي السياق ذاته، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة والسواحل الشمالية الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين