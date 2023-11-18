متحدث الصليب الأحمر يكشف الأوضاع الراهنة بقطاع غزة

أوضح هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر الفلسطيني، مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، قائلًا: "إنه فيما يتعلق بالمستشفيات والفرق الطبية والاسعافات وقدرتها على الاستمرار في الكفاح من أجل البقاء على قيد العمل، هو أمر تحدثنا عنه وحذرنا من الوصول إلى هذه الأوضاع مرارًا وتكرارًا منذ بداية هذا الكابوس في 7 أكتوبر".

خروج مستشفيات قطاع غزة من الخدمة

وأضاف متحدث الصليب الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك العديد من المستشفيات بقطاع غزة التي خرجت من الخدمة، خاصة في شمال غزة، حيث لم يتبق مستشفيان على الأكثر هما اللتان يعملان في ظروف سيئة جدًا وبائسة في ظل انعدام مصادر الطاقة والمستلزمات الطبية التي تمكنهم من الاستمرار في استقبال الجرحى، ناهيك عن أن الاسعافات لم تعد قادرة على الوصول إلى المصابين في مختلف أنحاء مدينة غزة بمحافظة الشمال، كما أن الوضع في جنوب غزة لا يقل خطورة عنه، ولا يقل سوءًا بالنسبة لقدرات الفرق الطبية في المواصلة في أداء مهامها الإنسانية.