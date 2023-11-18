«موبيلاتى» تشارك بعروض خاصة لزوّارها داخل «Connecta»

أعلنت شركة «موبيلاتى» الرائدة فى مبيعات جميع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية فى مصر، والتابعة لمجموعة «الصافى»، عن مشاركتها فى معرض «Cairo ICT 23». وتشارك «موبيلاتى» بجناح خاص داخل قاعة معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta 23، المقام بالتوازى ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT 23»، حيث تختص الشركة عملاءها وزوارها بمجموعة متنوعة من العروض والهدايا، وإقامة العديد من المسابقات والفعاليات الشبابية التنافسية بين جميع الزوّار.

وتقدم «موبيلاتى» لضيوفها وعملائها وزائريها مجموعة متنوعة من الخصومات، حيث تمنحهم كوبونات وبطاقات خصم لاستخدامها فى أى من فروع الشركة البالغة ٢٢ فرعًا فى جميع أنحاء الجمهورية.