«سيليكون 21» تستعرض أبرز الحلول التقنيةفى القطاعات المصرفية والحكومية والاتصالات

أعلنت «سيليكون ٢١»، الشركة المصرية الرائدة فى مجال التكنولوجيا والقيمة المضافة، عن مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا «Cairo ICT 2023»، انطلاقًا من استراتيجيتها لتعزيز تواجدها فى مجالات تقنية جديدة، وترجمة للعلاقات الوطيدة بينها وبين شركة «F5» العالمية، التى تعتبر أكبر لاعب فى مجال الأمن المعلوماتى والسيبرانى على مستوى العالم.

وأعرب الدكتور حازم الشرباصى، رئيس مجموعة «سيليكون ٢١»، عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكدًا أن «سيليكون ٢١» منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالها فى السوق المصرية تتواجد بقوة فى المعرض، سواء من خلال جناح خاص بها أو من خلال الشركات العالمية التى تمثلها فى السوق المصرية.

وأكد «الشرباصى» أن «F5» اختارت مؤخرًا شركة «سيليكون ٢١» موزعًا معتمدًا لمنتجاتها فى السوق المصرية، انطلاقًا من خبرات «سيليكون ٢١» الواسعة فى مجال توزيع ودعم الحلول التكنولوجية فى السوق المصرية، علاوة على تعزيز التواجد الإقليمى لشركة «F5» فى السوق المحلية.

من جهته، قال تامر جلال، رئيس قطاع التسويق بمجموعة «سيليكون ٢١»، إنه «من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية نتطلع إلى تقديم خدمات متميزة ودعم فنى لعملائنا من خلال هذه الشراكة، خاصة أن الشركة نجحت فى الحفاظ على نسب نموها خلال العام الحالى رغم التحديات العالمية والاقتصادية التى شهدتها البلاد». وأضاف «جلال» أن الشركة عازمة على المضى قدمًا نحو الاستثمار فى عدد من المجالات التى تعكس رؤية الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط للانتقال لمقرها الجديد بالقاهرة الجديدة خلال عام ٢٠٢٤، والمقام على مساحة تزيد على ٥ آلاف متر مربع، وهو ما يؤكد الثقة التى تتمتع بها السوق المصرية فى أعمال الشركة.

يذكر أن «سيليكون ٢١» تستعرض أبرز الحلول التقنية التى تخدم جميع القطاعات، وأبرزها القطاع المصرفى والحكومى وأيضًا التعليمى وقطاع الاتصالات،.