السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار طه الخطيب يكشف مشاهد مؤسفة لقصف مستشفى الشفاء الفلسطينية

قصف مستشفى الشفاء
قصف مستشفى الشفاء الفلسطينية

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل كلما دخلت في مأزق داخلي أو عسكري، يقوم بتنفيذ مجموعة من المجازر، وهو شيء معتاد عليه.

وأضاف طه الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن ما قامت به إسرائيل اليوم في مجمع الشفاء لا يتصوره عقل، وأن تخلي 650 جريح المتبقين على قيد الحياة في مستشفى الشفاء على أن يسيروا على أقدامهم، ولا يمكن حملهم حتى على حمالات، والأطباء والممرضين والمواطنين الذين كانوا يحتمون بالمستشفى، لتقوم إسرائيل بفعل الفضيحة القاتلة، أن يقوم بتجريف المقبرة الجماعية التي تنفتح مقابل الصيدلية ويخرج الجثث ويمنع أي تصوير في قطاع غزة. 

وأوضح أن إسرائيل تنتقم لأي شيء، حيث قامت بنسف المجلس التشريعي، معقبًا: "أريد أن أذكر المجتمع العربي والدولي، ماذا اكتشفوا في مجلس التشريعي، هذا المجلس قامت ببنائه جمهورية مصر العربية عام 1963 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وأرسل رئيس مجلس الأمة المصري أنداك السيد محمد أنور السادات ليفتتح المجلس ويفتتح مجمع مستشفيات النصر للأطفال والعيون، والتي قد تم تدميرها في بداية الحرب على غزة وقتل من فيها، وما قامت به إسرائيل اليوم في مستشفى الشفاء لا يمكن وصفه أو التعبير عنه بالكلام".

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