حصول فيلم "The Marvels" على تقييم 6 عبر "Imbd" للأفلام السينمائية

طرح فيلم "The Marvels" داخل دور العرض السينمائي في مطلع الشهر الجاري نوفمبر 2023، وتدور أحداثه حوّل بطل خارق أمريكي قادم وهو من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز، والفيلم من إخراج نيا داكوستا وبطولة بري لارسون، إيمان فيلاني وتيونا باريس.

وحصل فيلم "The Marvels" على تقييم 6 من 10 على موقع الأفلام العالمي Imbd، ويأتي في المركز الثاني كترتيب ضمن تقييم الأفلام التي تعرض على المنصة ذاتها، والفيلم من تأليف كل من نيا داكوستا، ميجان ماكدونل، وإليسا كاراسيك، ومن إخراج نيا داكوستا.

فيلم The Marvels مدته ساعة و45 دقيقة، وهو الفيلم الأقل في مدة العرض مقارنةً بكل أفلام مجموعة Marvel السينمائية التي بلغ عددها 33 فيلما، وتم تصويره بالكامل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى جانب مدينة تروبيا في إيطاليا.

وحقق أحدث أفلام عالم للأبطال الخارقين ‘THE MARVELS’، أكثر من 21،3 مليون دولار، كإيرادات افتتاحية يوم عرضه الأول محليًا بالولايات المتحدة الأمريكية فقط، ليصبح بذلك أقل افتتاحية يوم عرض أول محلي، في تاريخ عالم مارڤل السينمائي.

أبطال فيلم The Marve

الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.