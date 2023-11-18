السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ياسين عبدالصبور: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال فترة رئاسية جديدة

ياسين عبدالصبور
ياسين عبدالصبور

قال ياسين عبد الصبور، الأمين العام لحزب حماة الوطن فى أسوان، إننا جئنا اليوم لرد الجميل لرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن بكل فخر واعتزاز وبكل ثقة تحدى ودون خوف أتشرف أن أكون مؤيد للمرشح الرئاسي رقم 1 الرئيس السيسى.

وجاء ذلك فى تصريحات على هامش المؤتمر الحاشد الذى نظمه حزب حماة وطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وأضاف أن الرئيس فى عام 2014 بدأ المهمة حيث أنه قضى 9 سنوات من التحديات، والتى من أبرزها البنية التحتية المتهالكة، خطوط السكة الحديد، شبكات الطرق، الوحدات الصحية، انتشار فيروس سى والرئيس بدأها خطوة خطوة، حيث أنها كانت تحديات داخلية وخارجية.

الرئيس السيسي أعاد لأهالي النوبة تعويضاتهم 

وتابع أن كان منذ 60 عامًا تعويضات النوبة كانت متوقفة وهو من أعادها لهم ووضع البداية، فضلا عن أن منازل النوبة كانت منهارة أكثر من 10 آلاف منزل، وتمت أعمال إحلال وتجديد لحوالى 3 آلاف منزل حتى هذه اللحظة، قائلًا "لولا هذا الرجل مكنش هيتم إعمار المنازل"، مشيرًا إلى أنه عندما وقعت أزمة السيول فى أسوان توافد الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارتها مرتين ولم تحدث فى أى محافظة.

وأوضح أن الرئيس السيسي وفر لنا حياة كريمة حيث أنها تدعم المواطنين محدودى الدخل والفقراء، واختتم حديثه قائلا "أنا مهما قولت مش هقدر أوفى الرئيس حقه، لذلك فأنا أول الداعمين له لاستكمال فترة رئاسية جديدة ردًا لجميله على أهل مصر كلها".

مؤتمر جماهيري الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة الانتخابات الرئاسية

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