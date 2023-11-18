أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية تؤكد مفهوم القوة الشاملة المصرية

تحدثت الدكتورة وئام عثمان، رئيس العلوم السياسية بجامعة بورسعيد عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة إن هذه الخطوة الدستورية بمثابة نموذج ديمقراطي في المنطقة العربية بل على مستوى الدول الآخذة بأسباب التقدم.

وأضافت "عثمان" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الانتخابات الرئاسية المصرية هي نموذج جديد للديمقراطية التي تناسب الواقع الخاص بالدول وليست الهيمنة الغربية الديمقراطية التي تسعى لما نسميه بفوضى الديمقراطية.

وئام عثمان: الانتخابات الرئاسية قائمة على ضوابط إجرائية شديدة الشفافية والوضوح

كما أكدت أن الانتخابات الرئاسية المصرية منظمة وقائمة على ضوابط إجرائية شديدة الشفافية والوضوح ليس للدولة المصرية والشعب فقط لكن بالنسبة للعالم، سواء على المستوى الإقليمي العربي أو العالمي الدولي.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت قبول طلبات 24 منظمة حقوقية محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وهذا الأمر بمثابة تسطير لهذه الديمقراطية، وهذا العرس الانتخابي.

وتابعت أن هذه الانتخابات تسطر وتؤكد مفهوم القوة الشاملة المصرية، مشيرة إلى أن من ضمن عوامل القوة العوامل المعنوية التي من أساسها الإرادة القومية والمساندة الشعبية للقيادة السياسية.