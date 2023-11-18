وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: الرئيس السيسي انحاز وانتصر للعمال طوال فترة رئاسته

قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر للعمل طوال فترة رئاسته، وانحاز انحيازًا كاملا لهم من خلال قرارات وقوانين ساهمت في دعم العمال وتشيجع الصناعات الوطنية من خلال توفير الدعم الكامل للمستثمرين وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب براوتب لائقه لهم.

أاضافت لـ«الدستور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يلقى دعما كبيرا من العمال بمختلف القطاعات بفضل ما قدمه لهم من دعم وقوانين وعلاوات تشجيعية ساهمت في توفير الحماية الاجتماعية للعمل وأسرهم من خلال توفير تأمين اجتماعي وصحي يليق بهم، موكدةً أن الرئيس السيسي قدم نموذجًا في دعم الصناعات الوطنية وطريقة دعمها، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير تسهيلات وجزم مساعدات غير مسبوقة لدعم الصناعات الوطنية ط، وتشجيع الاستثمار بها.

وتوافد المواطنون على مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، في التوافد لمقر انعقاد أول مؤتمر شعبي لدعم المرشح الرئاسي يُقام بمحافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب، بمشاركة لفيف من الأحزاب والتياراتالسياسية ومختلف طوائف المجتمع.

وشارك في المؤتمر الآلاف من أهالي محافظة البحرالاحمر، حيث ينظم المؤتمر برعاية حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، ضمن الحملات الشعبية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر أن ننطلق في شهر ديسمبر المقبل.