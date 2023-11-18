السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى عابدين

ارشيفية
ارشيفية

تواصل  محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها بإحالة للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

مواد متعلقة

"بلمهم من الشوارع".. كيف استغل عاطل الأطفال في التسول ببولاق؟

إجراء تحليل مخدرات لعاطل تعدى بالضرب على شاب وفتاة فى دار السلام

حكاية "عبد الرحمن".. جثة آثارت القلق والفزع في عقار شارع قصر النيل

اعترافات عامل يزور الأوراق الرسمية في القاهرة

حبس لصوص أبواب المقابر الحديدية فى الدرب الأحمر

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

ندى الآمير.. رحلة ملكة التليجرام من الفيديوهات المخلة للسجن

بالرقم القومي.. رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية

الأكثر قراءة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

أول تعليق من هالاند بعد إصابته في التوقف الدولي مع النرويج

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر (صور)

إعلام إسرائيلى: قواتنا تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان