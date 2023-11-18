السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس جهاز الشروق يقود حملات موسعة لضبط "النباشين"

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد المهندس علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" على استمرار الحملات الأمنية لضبط النباشين 
حيث أسفرت أخر الحملات على ضبط 6 تروسيكلات مخالفة لضوابط التشغيل يقوم أصحابها بأعمال "التنبيش" بجوار صناديق القمامة بغرض الفرز، ويأتى ذلك فى ضوء حرص الجهاز على الواجهه الحضارية للمدينة. 

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وأضاف رئيس الجهاز بأنه تم اصطحاب التروسيكلات المخالفه والتحفظ عليها بمقر الجهاز مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابهم.
كما أشار إلى تمكن الحملة من إزالة ثلاث نقاط خاصة بالنياشين بمناطق (المستقبل /الحى الاول/الحى الثامن) وتم رفع المحتويات المضبوطه ونقلها الى المقالب العمومية، مؤكدًا على عدم التهاون مع صور المخالفات والعشوائيه والتعامل معها بكل حسم وقوه طبقًا للقانون.

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