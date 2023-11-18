"القاهرة الإخبارية": حريق داخل مستودع ألومنيوم فى النبطية اللبنانية نتيجة قصف إسرائيلى

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باندلاع حريق داخل معمل ومستودع للألومنيوم في النبطية نتيجة تعرضه للقصف الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة، بعد تصعيد ليلي في جنوب لبنان.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، عن أنه قد أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، وطيرحرفا، والناقورة، ومجدل زون، وعلما الشعب، وعيتا الشعب، ورامية ودبل.