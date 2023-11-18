السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عامل يزور الأوراق الرسمية في القاهرة

تزوير
تزوير

تواصل جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم السبت، التحقيق مع عامل متهم بتزوير المحررات الرسمية والأوراق والأختام الحكومية.

واعترف المتهم أنه يمارس نشاطًا إجراميًا في تزوير المحررات الرسمية وبيع الأوراق المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبالغ مالية.
وتبين ضبطه بحوزته 50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور "لجهات مختلفة"، 233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير "لجهات تعليمية مختلفة"، الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير، مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

لمحررات الرسمية الاوراق المزورة مبالغ مالية فيسبوك

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