تفاصيل شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين بمعرض جدة للكتاب

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده عن تفاصيل شحن إصدارات الناشرين المشاركين في معرض جدة الدولي للكتاب، المقرر أن ينطلق خلال الفترة من 7 حتى 16 ديسمبر المقبل، في مركز "سوبر دوم" بمدينة جدة، بمشاركة نحو 400 دار نشر دولية وعربية ومحلية، وسيتضمن برنامجه الثقافي حزمة من الفعاليات والأنشطة، بهدف توفير تجربة ثقافية متكاملة.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه فى ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض جدة الدولى للكتاب فى الفترة من 7/12 حتى 16/12/2023، فقد تم تكليف إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 150 جنيها مصريا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، و22 ريالا سعوديا عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن مع سداد الصادر للشاحن بالقاهره بالجنيه المصري خلال الشحن حرصا على مصلحة الناشرين؛ مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناش، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 وفقاً لتعليمات الشحن.

وأضاف: “مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أومخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل”.

يعد معرض جدة للكتاب يعد رابع معرض للكتاب تظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال عام 2023، وذلك بعد معرض الشرقية للكتاب في مارس الماضي، ومعرض المدينة المنورة للكتاب الذي أقيم في يونيو، ومعرض الرياض الدولي للكتاب والذي أقيم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.