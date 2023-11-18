السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا

فعاليات المنتدى البيئي
فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس

انطلقت قبل قليل، فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لـ جامعة طنطا والذي ينعقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والتنفيذيين بمحافظة الغربية.

إنجازات جامعة طنطا في مجال خدمة المجتمع 

 واستعرض الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إنجازات الجامعة في مجال خدمة المجتمع، ومبادرة تخفيض وحساب البصمة الكربونية لبناء قدرات لدى الشركات والمصانع لتخفيض الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة. 

وتتضمن فعاليات المنتدى، افتتاح معرض المشروعات الابتكارية لطلاب جامعة طنطا وجامعة الطفل، وعرض فيلمًا وثائقيًا عن دور جامعة طنطا في مبادرة "حياة كريمة"، ثم كلمات لرئيس جامعة طنطا، وممثل مبادرة حياة كريمة، ووزارة التخطيط، ووزير التعليم العالي. وتتضمن جلسات المنتدى عرض تقديمي للدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و٦ جلسات علمية وتوقيع اتفاقية تعاون مع عدد من رجال الأعمال لدعم المشروعات، وإطلاق ١٠٠٠ قافلة شاملة لقطاع غزة.  

وزير التعليم العالي ومبادرة تخفيض وحساب البصمة الكربونية المشروعات الابتكارية لطلاب جامعة طنطا حياة كريمه وإطلاق ١٠٠٠ قافلة شاملة لقطاع غزة فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس

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