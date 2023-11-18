السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز سلاح ناري بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري.

وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، كما حاز السلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.

محكمة جنايات القاهرة مخدر الهيروين السجن المشدد 6 سنوات حيازة سلاح ناري

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