السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال بدأت إخلاء مستشفى الشفاء ومئات المرضى يخرجون "سيرًا"

جنود الاحتلال داخل
جنود الاحتلال داخل مجمع الشفاء

بدأت قوات الاحتلال إخلاء مستشفى الشفاء، ومئات المرضى يخرجون "سيرا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، اليوم السبت، انتهاء المخزون الغذائي في غزة، حيث يعاني سكان القطاع عملية تجويع؛ نتيجة أزمة نقص الغذاء والوقود؛ والتي أدت إلى شلل جميع أوجه الحياة في القطاع.

وقالت عطيفة إن البرنامج كان يوفر دقيق القمح والوقود لحوالي 23 مخبزًا في القطاع لإنتاج الخبز بصفة يومية وتوزيعه على 200 ألف شخص في الملاجئ، مشيرة إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي توقف آخر مخبز عن العمل؛ وذلك نتيجة إما القصف أو نقص الوقود.

قوات الاحتلال غزة إسرائيل مستشفى الشفاء عاجل

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