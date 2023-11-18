السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الفلبين يأمر الوكالات الحكومية باتخاذ اللازم لمساعدة المتضررين من الزلزال

الرئيس فرديناند
الرئيس فرديناند ماركوس الابن

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسى فى الفلبين، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن، أصدر تعليماته للوكالات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين من الزلزال العنيف الذى ضرب قبالة منطقة "مينداناو الجنوبية".

وأوضح القصر - فى بيان نقلته قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، الجمعة - أن الرئيس المتواجد حاليا فى الولايات المتحدة للمشاركة فى قمة منظمة التعاون الاقتصادى فى آسيا والمحيط الهادى (أبيك)، أمر باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المواطنين وتذليل أى عقبات فى أعقاب الزلزال الذى بلغت قوته 6.8 درجة وضرب على عمق 72 كيلومترا وعلى بعد 34 كيلومترا جنوب غرب جزيرة "سارانجاني" فى مقاطعة "دافاو الغربية".

الأكثر قراءة

كوريا الجنوبية تسعى لسن قانون يحظر أكل الكلاب

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل الحرب على غزة (فيديو)

عاجل.. عودة خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيا فى بعض مناطق غزة

عاجل.. مُستشفى الإندونيسى يُعلن وصول جثامين 120 شهيدًا

أمريكا تصنف كتائب "سيد الشهداء" وأمينها العام إرهابيين عالميين

رئيس الفلبين يأمر الوكالات الحكومية باتخاذ اللازم لمساعدة المتضررين من الزلزال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدي يكتب: حقيقة وزيف الوعي

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية