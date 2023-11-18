رئيس الفلبين يأمر الوكالات الحكومية باتخاذ اللازم لمساعدة المتضررين من الزلزال

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسى فى الفلبين، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن، أصدر تعليماته للوكالات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين من الزلزال العنيف الذى ضرب قبالة منطقة "مينداناو الجنوبية".

وأوضح القصر - فى بيان نقلته قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، الجمعة - أن الرئيس المتواجد حاليا فى الولايات المتحدة للمشاركة فى قمة منظمة التعاون الاقتصادى فى آسيا والمحيط الهادى (أبيك)، أمر باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المواطنين وتذليل أى عقبات فى أعقاب الزلزال الذى بلغت قوته 6.8 درجة وضرب على عمق 72 كيلومترا وعلى بعد 34 كيلومترا جنوب غرب جزيرة "سارانجاني" فى مقاطعة "دافاو الغربية".