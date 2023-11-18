عاجل.. "فايننشال تايمز": 6 مليارات دولار وصلت إسرائيل من مستثمرين دوليين

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن 6 مليارات دولار وصلت إسرائيل من مستثمرين دوليين عبر صفقات ذات تكاليف اقتراض مرتفعة.

والإثنين الماضي، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل جمعت ديونا بحوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء التصعيد في غزة.

وأضافت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.

وجمعت الوزارة يوم الإثنين 3.7 مليار شيكل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.

وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة "الإمكانيات التمويلية لإسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل".

وأدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل جيش الاحتلال وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر الضحايا والأسرى.