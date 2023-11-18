السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى: مصر تحافظ على سمعتها المالية وتسدد ديونها بانتظام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحقق تقدمًا في مختلف المجالات وتواجه التحديات بشجاعة وثقة.

وقال "فوزي"، في لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم"، إن مصر تحافظ على سمعتها المالية وتسدد ديونها بانتظام، معربًا عن أمله في مستقبل أفضل يتطلب جهدًا وعملًا متواصلًا.

وأشاد "فوزي"، بدور المرأة والشباب في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أنهما حصلا على فرص ومناصب لم يسبق لهما مثيل، وأنهما يشاركان في صناعة القرار والتنمية بفعالية.

وأرجع "فوزي"، هذا الإنجاز إلى التأهيل والتدريب الذي تلقاه الشباب والمرأة في عهد مرشحه، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات.

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