الكرملين: الغرب لهجته تغيرت ويقيم جسرا مع روسيا نحو مستقبل نهائى وواضح

أكد المتحدث باسم (الكرملين) دميترى بيسكوف، فى تعليقه على كلام المستشار الألمانى أولاف شولتس، بشأن حوار مستقبلى مع موسكو، أن الغرب يبنى بعناية شديدة جسرا نحو المستقبل النهائى الواضح.



وأوضح بيسكوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "إن اللهجة فى مثل هذه التصريحات تغيرت بشكل كبير، وفى البداية تحدثوا عن هزيمة روسيا، والآن يقومون بتشييد جسر نحو المستقبل النهائى الواضح بعناية".

وقال المستشار الألمانى أولاف شولتس، فى وقت سابق، إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى المستقبل، وعازم على مواصلة الحوار مع موسكو من أجل إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.



وصرح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى وقت سابق، بأنه قد يأتى يوم ما للتفاوض حول أوكرانيا مع روسيا.

ودعا الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، إلى بدء المفاوضات، والتوقف عن تدمير الشباب الأوكرانى فى الخنادق.



وكانت روسيا قد أعربت باستمرار عن استعدادها للتفاوض، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي.