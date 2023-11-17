السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 13 عملية استهدفت مواقع للاحتلال الإسرائيلي اليوم

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن اليوم هو الأعنف في الاشتباكات بين قوات حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ونحن ندخل في اليوم الـ43 من العدوان على قطاع غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن حزب الله، نفذ 13 عملية استهدفت مواقع للاحتلال الإسرائيلي، أبرزها تنفيذ عملية بمسيرتين تجاه مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان.

وأشار سنجاب، إلى أن القذائف الإسرائيلية أستخدم فيها القنابل الفسفورية، مضيفًا أن هناك أكثر من 27 مصاب لبناني بسبب هذه القذائف المحرمة دوليًا، حيث خاطبت الحكومة اللبنانية المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذا التصعيد.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، أن عشرات الأفدنة لمحصول الزيتون قد تلفت بسبب القصف المباشر لها بجنوب لبنان من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية حزب الله مواقع للإحتلال الإسرائيلي أحمد سنجاب القاهرة الإخبارية

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