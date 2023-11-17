القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 13 عملية استهدفت مواقع للاحتلال الإسرائيلي اليوم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن اليوم هو الأعنف في الاشتباكات بين قوات حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ونحن ندخل في اليوم الـ43 من العدوان على قطاع غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن حزب الله، نفذ 13 عملية استهدفت مواقع للاحتلال الإسرائيلي، أبرزها تنفيذ عملية بمسيرتين تجاه مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان.

وأشار سنجاب، إلى أن القذائف الإسرائيلية أستخدم فيها القنابل الفسفورية، مضيفًا أن هناك أكثر من 27 مصاب لبناني بسبب هذه القذائف المحرمة دوليًا، حيث خاطبت الحكومة اللبنانية المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذا التصعيد.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، أن عشرات الأفدنة لمحصول الزيتون قد تلفت بسبب القصف المباشر لها بجنوب لبنان من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.