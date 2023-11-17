الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: من المحتمل أن يكون هناك توغل برى فى غزة الساعات المقبلة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، إن هناك انقساما داخل الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن هناك تظاهرات يومية بالشارع الإسرائيلي بسبب ممارسات حكومة نتنياهو.

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن الإسرائيليين يتهمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم حمايتهم، بالإضافة إلى أنه لم يقدر الوضع بسبب الحرب التي يديرها هو وقادة الحرب في الكيان المحتل.

ونوهت دانا أبو شمسية بأن مطالب المتظاهرين، ليس فقط في إطلاق سراح المحتجزين بل إبرام صفقة لتبادل الأسري وخلو السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أنه وفقًا لتصريحات قادة الحرب في إسرائيل فمن المحتمل أن يكون هناك توغل بري جديد في قطاع غزة الساعات القادمة.

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