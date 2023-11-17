“القاهرة الإخبارية”: عودة جزئية لخدمات الاتصالات فى مناطق متفرقة بـ غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها الآن، عن بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق أونروا، وذلك نقلًا عن شركة الاتصالات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، أعلن عن أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة سوف يبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت.

وارتفعت عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة إلى 136 طائرة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني 2026 طنًا من المستلزمات الطبية بزيادة 27 طنا عن أمس، و3624 طن مواد غذائية بزيادة 154 طنًا عن أمس، و23 طن وقود و3971 طن مياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 993 طنًا.

كما تسليم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1166 شاحنة، مشيرةً إلى ارتفاع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 182 مصابا، و5026 من حاملي الجنسيات المزدوجة.