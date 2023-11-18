مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة الآلية تؤدى لمقتل شخصين بمنطقة شمال أسوان

شهدت منطقة الزمالك بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين، ما أسفر عن وقوع قتيلين.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع قتيلين على إثر مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بمنطقة الزمالك التابعة لدائرة المركز.

انتقال قوات الأمن

وانتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة وتبين أن عائلة من الضما تشاجرت مع عائلة من الزمالك بمنطقة زراعية بمنطقة الزمالك، وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين من الطرفين بعد تبادل إطلاق النار.

وكشفت التحريات أن مشاجرة قديمة نشبت أسفرت عن وقوع قتيل من عائلة الضما وتجددت اليوم بمحاولة أخذ عائلة الضما الثأر من عائلة الزمالك وهو ما أسفر عن وقوع قتيلين من العائلتين.

وانتقلت قوات الأمن لمكان المشاجرة في محاولة للسيطرة وإعادة الهدوء للمنطقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.