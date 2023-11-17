الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فلسطين للفلسطينيين" و"حسنين".. جابر القرموطي يشيد بتقارير "الدستور" في مانشيت

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

أشاد جابر القرموطي، بتحقيق جريدة "الدستور" فلسطين للفلسطينيين، والذي تضمن كيفية إدارة مصر للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية  cbc.

كما أشاد بالصفحة الاخيرة والتي تضمنت تقرير للزميل محمد جلال فراج والذي حمل عنوان "حسنين العمر واحد.. والسر واحد" عن أبناء الحرب والصبر وملاك الموهبة المطلقة، والذي رصد فيها مسيرة الثنائي حسن عابدين والفنان حسن حسني في الحرب والأزمات العربية.

فلسطين للفلسطنيين جابر القرموطي الدستور مانشيت محمد جلال فراج مصر

مواد متعلقة

جابر القرموطى: نرجو عدم المزايدة على الدولة الفلسطينية

جابر القرموطى يشكر الشركة المتحدة لإتاحة الفرصة لمرشحى الرئاسة بعرض برامجهم الانتخابية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تقف بجانب القضية بعز وكرامة

المندوب الفلسطينى لدى الأمم المتحدة يعزى "القاهرة الإخبارية" فى وفاة مصورها

نائب بالبرلمان الأيرلندى: يجب إحالة ما يحدث فى قطاع غزة لـ"الجنائية الدولية"

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"القاهرة الإخبارية": دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل

نائب بالبرلمان الأيرلندى لـ"القاهرة الإخبارية": هناك مطالبات بطرد السفير الإسرائيلى

المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال يوضح دور الدولة في دعم وتعزيز المنتج المحلي

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية