"فلسطين للفلسطينيين" و"حسنين".. جابر القرموطي يشيد بتقارير "الدستور" في مانشيت

أشاد جابر القرموطي، بتحقيق جريدة "الدستور" فلسطين للفلسطينيين، والذي تضمن كيفية إدارة مصر للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية cbc.

كما أشاد بالصفحة الاخيرة والتي تضمنت تقرير للزميل محمد جلال فراج والذي حمل عنوان "حسنين العمر واحد.. والسر واحد" عن أبناء الحرب والصبر وملاك الموهبة المطلقة، والذي رصد فيها مسيرة الثنائي حسن عابدين والفنان حسن حسني في الحرب والأزمات العربية.