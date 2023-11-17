مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"القاهرة الإخبارية": دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ"القاهرة الإخبارية"ـ إن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لإيقاف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أننا نعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة.

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى أن المجموعة العربية تعمل لإحالة جرائم إسرائيل للجنائية الدولية، مؤكدًا أنها لا تحتاج إلى وثائق فهي معلنة للجميع.