الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائبة مفوض "الأونروا": أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعى فى غزة

نتالي بوكلي نائبة
نتالي بوكلي نائبة مفوض وكالة الأونروا

قالت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا، إن الناس في غزة يأوون إلى مكاتبنا هربًا من القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن ما يحدث في غزة مأساة وانتهاك للقانون الدولي.

وأضافت نائبة مفوض وكالة الأونروا، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعي في قطاع غزة.

وأشارت بوكلي، إلى أن عمل وكالة الأونروا، في قطاع غزة أصبح مستحيلًا، بسبب نقص المساعدات، والقصف المباشر للمدنيين في المدارس التابعة للأونروا والمستشفيات أيضًا.

ونوهت نائبة مفوض الأونروا، بأنه يجب أن يكون هناك وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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