الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية يكشف عن المسارات المصرية لدعم القضية الفلسطينية 

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها مصر على المستويين المحلي والدولي.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية حرصت على إرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة منذ الأيام الأولى من هذه الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف في حديثه، أن موقف مصر تجاه غزة دليل انحيازها نحو المفهوم الإنساني، حيث قامت مصر بفتح الحدود أمام مصابي فلسطين من أجل تلقي العلاج في مستشفيات سيناء.

معاناة الشعب الفلسطيني 

وأشار إلى أن مصر تسير في القضية الفلسطينية في المسارات المختلفة بشكل متوازن، حيث تحدثت مصر باسم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، علاوة عن مساعدة غزة بالشاحنات الإنسانية، وتوظيف الإعلام المصري للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال.

الشعب الفلسطيني المساعدات الطبية والغذائية غزة الغارات الإسرائيلة الأخيرة معاناة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

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