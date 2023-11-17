الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس المرصد الأورومتوسطي لـ"القاهرة الإخبارية": النظام الدولي فشل في التعامل مع غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن إسرائيل أعلنت بشكل صريح شنها حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ما نشاهده من قصف عشوائي للأحياء والمستشفيات أيضًا.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شبه انهيار حقيقي في عمل المنظمات والوكالات الدولية وتواطؤ كبير مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن زيارة المدعي العام للجنائية الدولية إلى إسرائيل تأتي في سياق خاطئ وتدين المحكمة أمام العالم.

وأشار رئيس المرصد الأورومتوسطي، إلى أن النظام الدولي فشل وانهار تماما في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بقطاع غزة، مؤكدًا أنه لم يتدخل أي طرف في العالم لإنقاذ الأطفال من القصف الإسرائيلي.

رئيس المرصد الأورومتوسطي القاهرة الإخبارية غزة رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي إسرائيل

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: 24 شهيدًا فى مستشفى الشفاء بقطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء

الهلال الأحمر الفلسطينى: طواقمنا محاصرة بمستشفى المعمدانى والاحتلال يطلق النار فى محيطه

باحث فى الشئون الإسرائيلية: إسرائيل مهزومة اقتصاديًا واجتماعيًا

"الأرصاد" تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة اليوم

عبد السند يمامة: أنا أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

عبدالسند يمامة: مهموم ومشغول بقضايا الوطن منذ تخرجى فى الجامعة

متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

نقيب الأطباء البيطريين: نحتاج إلى 10 آلاف طبيب للتخلص من العجز الحالي

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

رسميا الآن.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

أول ديسمبر.. ميعاد انتخابات الرئاسة القادمة 2024 في مصر

الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة