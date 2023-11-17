رئيس المرصد الأورومتوسطي لـ"القاهرة الإخبارية": النظام الدولي فشل في التعامل مع غزة

قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن إسرائيل أعلنت بشكل صريح شنها حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ما نشاهده من قصف عشوائي للأحياء والمستشفيات أيضًا.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شبه انهيار حقيقي في عمل المنظمات والوكالات الدولية وتواطؤ كبير مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن زيارة المدعي العام للجنائية الدولية إلى إسرائيل تأتي في سياق خاطئ وتدين المحكمة أمام العالم.

وأشار رئيس المرصد الأورومتوسطي، إلى أن النظام الدولي فشل وانهار تماما في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بقطاع غزة، مؤكدًا أنه لم يتدخل أي طرف في العالم لإنقاذ الأطفال من القصف الإسرائيلي.