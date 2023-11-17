أطباء مستشفى الشفاء: إسرائيل لم تعثر على شيء خلال تفتيش المستشفى

قال طبيب مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية "لم تعثر على شيء" خلال عمليات تفتيش مجمع المستشفى، وأن الطعام والماء بدأا في النفاد.

وقال أحمد المخللاتي لرويترز، إنه على الرغم من الظروف "الصعبة" في المستشفى، لم يتوفى أي أطفال هناك منذ دخلت القوات الإسرائيلية المستشفى يوم الأربعاء.

كما أوضحت إسرائيل إن حماس لديها مركز قيادة تحت المستشفى، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية، ولم تتمكن رويترز من التحقق من الوضع في المستشفى بشكل مستقل.

وقال مخللاتي، وهو جراح ولد في أيرلندا وتدرب في القاهرة ومارس المهنة في لندن: "إنه وضع مرعب للغاية، هنا كانت الدبابات الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية تتحرك داخل منطقة المستشفى، في جميع أنحاء المستشفى".

وأضاف أن "الوضع صعب تماما، كما أنهم يطلقون النار طوال الوقت في كل المناطق”.

مزاعم أنفاق لحماس في مستشفى الشفاء

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، إنه اكتشف فتحة نفق تابعة لحماس ومركبة بها أسلحة في الشفاء. كما نشرت مقاطع فيديو وصورًا فوتوغرافية عامة لدعم بيانها.

وقال مخللاتي: “لم يعثروا على شيء. ولم يجدوا أي مقاومة. لم يتم إطلاق رصاصة واحدة ضدهم داخل منطقة المستشفى”.

وأصبح المستشفى، الذي يكتظ بالمرضى والنازحين ويكافح من أجل الاستمرار في العمل، محط اهتمام عالمي.



الخسائر البشرية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولات إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية في غزة بأنها "غير ناجحة".

سألت قناة سي بي إس نيوز التابعة للتلفزيون الأمريكي نتنياهو عما إذا كان قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس الحاكمة في غزة في 7 أكتوبر من شأنه أن يغذي جيلا جديدا من الكراهية.

"وقال نتنياهو: “لا ينبغي أن يكون لدينا أي شيء لأننا نفعل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، في حين أن حماس تفعل كل شيء لإبقائهم في طريق الأذى”.

وأضاف: «لذلك نرسل منشورات ونتصل بهم على هواتفهم المحمولة ونقول لهم: ارحلوا. وقال نتنياهو: “لقد غادر الكثيرون”.

وقالت إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية هو تدمير حماس.

"الشيء الآخر الذي يمكنني قوله هو أننا سنحاول إنهاء هذه المهمة بأقل عدد من الضحايا المدنيين. وهذا ما نحاول القيام به: الحد الأدنى من الخسائر في صفوف المدنيين. لكن لسوء الحظ لم ننجح».

وقتل ما لا يقل عن 11470 فلسطينيا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل ستة أسابيع، وفقا لأرقام السلطات الصحية الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى 4707 أطفال وقاصرين، و3155 امرأة.