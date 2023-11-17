الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 84 قضية متنوعة فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (84) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها "مخالفات مبانى- محلات دون ترخيص- بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية".

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شرطة التعمير تضبط 128 قضية متنوعة

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

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