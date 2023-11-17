الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي

هاجر حمدي
هاجر حمدي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة الشاملة هاجر حمدي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 2008 عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

وصنفت الراقصة هاجر حمدي، من أبرز نجوم الإغراء في تاريخ السينما المصرية، وبالرغم من إبداعها في تقديم الرقص الشرقي، إلا انها أستطاعت خطف قلوب جماهيرها بسبب أعمالها المتميزة والمختلفة.

وقدمت الفنانة هاجر حمدي، العديد من الأدوار المختلفة أبرز تقديم دور المعلمة واشتهرت بارتداء العباية الرجالي والفتاة اللعوب التي يعشقها الرجال بسبب شدة جمالها، وأيضًا دور الراقصة.

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي

وتزامنًا مع ذكرى رحيل الراقصة هاجر حمدي، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن هاجر حمدي التي اكتشفها الفنان الراحل يوسف وهبى وقدمها كوجه جديد للسينما المصرية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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ناقد فني يكشف أسرارا من حياة عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي (فيديو)

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي

بالرغم من شهرة الراقصة هاجر حمدي، في الوسط الفني التي لم تدوم كثيرًا إلا انها تركت بصمة كبيرة في عالم الفن، ولكن كان مشوارها الفني ليس بطويل رغم تحقيقها نجاحًا باهرًا، وذلك لأنها أعتزلت الفن والرقص بعد إعلان زواجها من الفنان القدير كمال الشيناوي، ولكن سرعان ما تغير هذا القرار ورجعت من جديد للفن في فترة الأربعينيات والخمسينيات.

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي

وشاركت الراقصة هاجر حمدي، في فيلمين مع الفنان القدير كمال الشيناوي، وحصلت على البطولة المطلقة وهم فيلم على قد لحافك عام 1949، وفيلم المعلم بلبل، ومن أبرز الأعمالها التي صنعت أسم هاجر حمدي:" فيلم قبلة في لبنان - فيلم عنتر وعبلة - فيلم سفير جهنم - فيلم حسن وحسن - فيلم بنات الريف - فيلم الفنان العظيم - فيلم أحلام الحب - فيلم عودة طاقية الإخفاء" وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا.

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي
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