الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن. وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17720 طن، تشمل 6020 طن يوريا و4200 طن رمل و200 طن مولاس و7300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58977 طن، تشمل 11545 طن خردة و3224 طن حديد و7600 طن سكر و967 طن خشب زان و16241 طن قمح و19400 طن ذرة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 959 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1584 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 91807 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 398095 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى صوامع امبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5462 شاحنة  حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية ورصيد صومعة الغلال والحبوب في ميناء دمياط.

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