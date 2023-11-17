الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين فى المنيا

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بآخر وسحب مبالغ مالية منها.

تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، ادعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتم وقف الخدمة له وذلك لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الائتمان خاصته "فيزا" عقب ذلك فوجئ بقيام المشكو فـى حقه بسحب مبلغ مالى.

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ضبط عاطل بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه كاملًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بيانات البطاقة الإئتمانية مديرية أمن الجيزة مركز شرطة العدوة نصاب تحديث البيانات

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