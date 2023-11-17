الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الرحمن صلاح يحصد برونزية دورة الألعاب الإفريقية

اللاعب عبد الرحمن
اللاعب عبد الرحمن صلاح

تحدث اللاعب عبد الرحمن صلاح، الحاصل على برونزية دورة الألعاب الإفريقية في تنس الكراسي المتحركة، عن تفاصيل إصابته في قدمه، قائلًا: "تأخر عليا أتوبيس المدرسة في مرة، واضطررت أركب الترام مع والدتي واتزحلقت على قضبان السكة الحديد وحصل الحادثة، وده نصيبي وراضي به".

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة dmc، اليوم، أنه خلال فترة الحادث لم يكن يمارس رياضة، ثم مارس التنس بعدها، مشيرًا إلى أنه بدأ التنس في عام 2009 لرغبته تجربة لعبة رياضية بتشجيع والده بسبب دخوله في حالة إحباط.

الاحتكاك في الرياضة مع أبطال أوروبا مهم

وتابع: قعدت خمس سنين وسافرت جنوب إفريقيا، وعملت برونزية جونيور وبعدها مسفرتش وكان مركزي وقتها الـ57 على العالم، والمفروض كان حد يساعدني في لعبة تنس الكراسي المتحركة، وحاليًا على قد اللي اتوفر لنا بنعمل به ولو اتوفر زيادة هنبقى أحسن بمراحل كبيرة وتأهلنا لأوليمبياد باريس.

وأردف: أتمنى ألعب بطولات عالمية وكأس عالم وألعب مع لاعبين في أوروبا، مؤكدًا أن الاحتكاك في الرياضة مع أبطال أوروبا مهم بدلا من اقتصاره على إفريقيا.

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