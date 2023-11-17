الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصلت لأكثر من 529 مليار جنيه.. الطاهرى يشيد بارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن مخصصات الحماية الاجتماعية للدولة ارتفعت والأرقام أصبحت متغيرة، حيث وصلت لأكثر من 529 مليار جنيه، منها 118 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و119 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

وأضاف الطاهري، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية ورئيسها كان لديهم إصرار على إنهاء العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، بعدما كان يعيش أكثر من 15 مليون مواطن مصري في مناطق شديدة الخطورة، مؤكدًا أن مصر استطاعت العمل على تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

وأوضح الإعلامي أحمد الطاهري، أنه تم تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومدن الجيل الرابع، والعاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ورئيسها رفعوا شعار "المواطن أولًا"، لذلك تم التحرك في ملف الصحة بقوة وتعاملوا بشجاعة مع مشكلات موجودة منذ سنوات طويلة، منها إهمال المستشفيات ومعاناة المرضى وقوائم انتظار طويلة.

وأشار الطاهري إلى مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والتي توسعت بعد ذلك للكشف على الأطفال في المدارس، والاهتمام بصحة الأم والجنين، وتم إجراء أكثر من مليون و700 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، وبداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء. 

مخصصات الحماية الاجتماعية الطاهري يشيد ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية أكثر من 529 مليار جنيه 529 مليار جنيه

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