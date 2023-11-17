الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ضرورة دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأشار محافظ أسيوط، إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصًا على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال لقاءه شريف دياب، مدير إدارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، حيث تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال بالمنظومة وأعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين وعرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، كما ناقش اللقاء المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة ولوضع الحلول المناسبة لها.

وأوضح محافظ أسيوط: "إن علينا العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنيين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون".

وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجري فحصه ومعاينته.

وأشار إلى تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة تحصيل حق الشعب التصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم

مواد متعلقة

الأحد.. انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية بأسيوط

محافظ أسيوط: تذليل العقبات لتنفيذ مزيد من الفعاليات لمواجهة الزيادة السكانية

محافظ أسيوط يراجع خطة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وتجهيز المقار

الأكثر قراءة

إيماءة جنسية من لاعب أوروجواي ضد ميسي وزميله بمنتخب الأرجنتين.. وليو يرد

رئيس المجلس التشريعى بغزة.. استشهاد قيادى فى "حماس" إثر غارة إسرائيلية

السفير حسين هريدى: تطورات غزة فى غاية الخطورة.. ومصر فى عين العاصفة

في ذكرى ميلاده.. لماذا وصف جوزيه ساراماجو إسرائيل وحكومتها بأنها بلا أخلاق؟

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

"الداخلية" تنظم المؤتمر الـ31 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه