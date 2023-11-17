محافظ أسيوط: دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ضرورة دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأشار محافظ أسيوط، إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصًا على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال لقاءه شريف دياب، مدير إدارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، حيث تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال بالمنظومة وأعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين وعرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، كما ناقش اللقاء المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة ولوضع الحلول المناسبة لها.

وأوضح محافظ أسيوط: "إن علينا العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنيين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون".

وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجري فحصه ومعاينته.

وأشار إلى تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.