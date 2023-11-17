مؤتمر جماهيرى بالسويس لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة السويس، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

شهد المؤتمر حضور المئات من أهالي المدينة الباسلة، وذلك تعبيرًا عن دعهمهم وتأييدهم لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

جاء ذلك فى إطار خطة حزب مستقبل وطن للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرض الحزب إنجازات الرئيس السيسى التي تمت على مدار 9 سنوات في كافة القطاعات بالدولة، والتأكيد على أهمية توعية المواطنين بالحذر من المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التى تؤثر على الروح المعنوية للمواطنين والمطالبة بضرورة النزول والحشد أمام لجان الانتخابات؛ لكي تكون الرسالة وقوف الشعب خلف الدولة وقيادتها.