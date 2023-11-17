الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. روسيا: لدينا معلومات عن إرهابيين ينوون مهاجمة جنوب سوريا

جنوب سوريا
جنوب سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن إرهابيين يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت -بحسب تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم وفق المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة- "تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة المتطرفة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.

وقد ساعد تدخل روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسًا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في استعادة معظم أراضي البلاد.

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