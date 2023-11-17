عاجل.. انفجارعبوة ناسفة فى جرافة عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين بالضفة الغربية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بوقوع انفجار عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين، مشيرًا إلى أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي يقوم بتحليق مكثف في سماء مدينة "جنين".

وأضاف أن جيش الاحتلال دفع بجرافات وتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، كما اقتحم محيط المستشفى الحكومي بمدينة جنين.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها على قطاع غزة في اليوم 41 من الحرب واقتحمت دبابات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء بعد ساعات من الانسحاب ومحاصرته بالدبابات.