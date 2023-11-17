الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفيرة الأمريكية فى العراق تلتقى "الحلبوسى" بعد إقالته من مجلس النواب

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية فى العراق تلتقى الحلبوسى

التقت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، أمس الخميس، رئيس مجلس النواب العراقي المقال محمد الحلبوسي.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية، والتأكيد على أهمية وجود قضاء مستقل يتَّبع الإجراءات القانونية ويستند في قراراته إلى الدستور.

ويأتي لقاء السفيرة الأمريكية بـ"الحلبوسي" بعد 24 ساعة من قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإقالة الأخير.

وذكرت المحكمة في بيان انه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وأضاف البيان، أنها “قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قرارًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات”.

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