الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطني: يوجد تسابق بالخير بين المؤسسات الأهلية لإيصال المساعدات لغزة

وصول الشاحنات لمعبر
وصول الشاحنات لمعبر رفح

قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بعد الحرب على قطاع غزة بـ36 ساعة كانت شاحنات المساعدات متوجهة للعريش، ووصلت لمعبر رفح، مؤكدًا أن هذا يدل على استجابة من الدولة بشكل عام ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن معظم المساعدات التي تدخل لقطاع غزة من مصر، وهذا هو المعهود دائمًا أن نقف دائمًا مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مؤسسة صناع الحياة، اعتادت أن ذروة أوقات التبرعات تكون في رمضان، ولكن بسبب القضية الفلسطينية وجدنا إقبالًا كبيرًا من المصريين بكل المحافظات لمساعدة الفلسطينيين.

خطة وصول الشاحنات لمعبر رفح

وتابع، أن خطة وصول شاحنات المساعدات لمعبر رفح، فهي إما يتم تحميلها من القاهرة، أو في طريقها للوصول لمعبر رفح، أو تقف أمامه، وهذه هي الخطة الموضوعة حتى تكون المساعدات مستمرة والشاحنات متواجدة دائمًا أمام المعبر، مؤكدًا أنه يوجد تسابق في الخير والجميع يتكاتف لدعم الأشقاء بغزة.

عضو التحالف الوطني شاحنات المساعدات تسابق في الخير لدعم الأشقاء بغزة معبر رفح

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