أمانة "مستقبل وطن" بالشرقية تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي

نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن الشرقية بإشراف وحضور الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزية والمهندس أشرف الدوكار أمين العمال والفلاحين بالشرقية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مؤتمرها الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من أهالي المحافظة.

التأييد التام للرئيس السيسي

حضر المؤتمر مجموعة من قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالإضافة إلى حشود من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة حاملين اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم الكامل والتام خلف الرئيس السيسي.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم اعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي إستعرض أهم الإنجازات التي تحققت علي أرض مصر خلال السنوات الماضية.

الوقوف صفا واحدا لدعم الرئيس

تحدث الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة، عن المخططات لهدم ركائز الدولة المصرية، التي تستدعي الوقوف صفا واحدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الوشيكة.



ومن جانبه، أشاد النائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي بكثافة الحضور ما يعكس وعي الشعب المصري وحجم التأييد للرئيس، مطالبا الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية بالإضافة الي حفظ الأمن والأمان والاستقرار.

العمال والفلاحين مصر هما عصب الدولة

وفي كلمته اشار المهندس اشراف الدويكار إلى أن عمال وفلاحين مصر هما عصب الدولة وأساسها وعليهم دور كبير في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم مسيرة الاستقرار والتقدم ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام بدأ من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

سيبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

بينما تبدأ انتخابات الداخل، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبرالمقبل.

فيما تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

فيما حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.